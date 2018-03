Governo do Maranhão nega responsabilidade por problemas do Metal Open Air

Marcelo Moreira

O governo do Estado do Maranhão reagiu com dureza na noite deesta sexta-feira às acusações de que teria cortado verba do Metal Open Air, festival de heavy metal que ocorre no Maranhão neste final de semana, o que teria ocasionado o cancelamento de shows e problemas de infraestrutura. As acusações foram feitas pelos empresários Felipe Negri (Negri Concerts) e Natanael Jr. (Lamparina Produções), os organziadores do evento. Leia a nota oficial do governo maranhense:

A Secretaria de Estado de Comunicação Social (SECOM-MA) informa que não há registro de qualquer aproximação do Governo do Maranhão com a produção do Metal Open Air (MOA), festival de rock que está sendo realizado em São Luís.

Esclarece ainda que o governo não investe em eventos com bilheteria paga. Nesse caso específico, há ainda o agravante do histórico de eventos já realizados por um desses mesmos produtores e que resultaram em problemas semelhantes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Informa, por fim, que o governo disponibilizou seus serviços para a proteção do público, caso dos técnicos da Gerência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-MA), que vistoriam o local, e de homens da Polícia Militar, que guardam a área.