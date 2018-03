Governo do Maranhão cortou verba prometida, afirmam organizadores do Metal Open Air

Marcelo Moreira

Os produtores do Metal Open Air finalmente se manifestaram de forma oficial a respeito dos problemas inúmeros que estão ocorrendo no festival, que ocorre em São Luís, no Maranhão. Em entrevistas rápidas concedidas aos jornais O Imparcial, Maranhão Hoje e ao portal UOL, Felipe Negri (Negri Concerts) e Natanael Jr. (da Lamparina Produções) culparam o governo do Estado pelo corte de verbas anteriormemte acertadas, o que ocasionou uma série de problemas de infraestrutura e o não pagamento de cachês de várias bandas, entre elas o Saxon, uma das atrações principais.

A não confirmação de patrocínios de empresas privadas tambpem foi apontada como fator de desequilíbrio financeiro. Mas por que só agora, no primeiro dia de festival, com o caos instalado e com infraestrutura lamentável oferecida, é que os dois foram se manifestar?

Segundo Negri, o corte de abastecimento de energia na quinta-feira prejudicou a montagem dos palcos. Esse foi o motivo do atraso de mais de cinco horas no início dos shows na manhã de sexta-feira, primeiro dia do festival. O empresário não recebeu nenhuma explicação sobre os motivos do corte do fornecimento de energia e também do fornecimento de água.

Fiscais do Procon maranhense estiveram durante todo o dia no Parque Independência, local dos shows, colhendo depoimentos dos espectadores sobre os pronblemas enfrentados no festival e já começaram a investigar denúncias de propaganda enganosa – afinal, várias atrações cancelaram a participação por conta de problemas graves de organização e falta de pagamento; o consumidor lesado tem o direito de reclamar e exigir o dinheiro de volta.

Os problemas se sucedem. A banda Rock’n Roll All Stars, liderada por Gene Simons (Kiss), descartou a sua participação por falta de pagamento e de informações dos organizadores. E, misteriosamente, o nome das bandas Blind Guardian, Annihilator, Anvil e Glenn Hughes sumiram da página oficial do festival, com bem alertado pelo site Collectos’s Room.