Gorillaz lança coletânea em CD e DVD

O Gorillaz lança neste mês um álbum com as melhores músicas de toda a sua carreira. The Singles Collection: 2001-2011 celebra os dez anos da inovação audiovisual que o grupo trouxe para a música mundial. Em formato CD+DVD, o trabalho inclui 15 faixas, entre singles, vídeos e remixes, reunindo o melhor dos três álbuns de estúdio da banda virtual.

Em dez anos, o Gorillaz, formado pelos personagens Murdoc Niccals, Noodle, 2D e Russel Hobbs não só atingiu o topo das paradas musicais ao redor do mundo, como vendeu, em toda a carreira, mais de 13 milhões de discos. Formada em 1998, a banda lançou seu revolucionário álbum de estreia, Gorillaz, em 2001, que teve seis milhões de cópias vendidas. Com o segundo álbum, Demon Days, de 2005, começou uma corrida de shows inovadores ao vivo, com personagens animados.

No início de 2010, o grupo Gorillaz voltou com o álbum Plastic Beach. O single Stylo trouxe Bruce Willis perseguindo os destemidos Gorillaz que conseguiram escapar e chegaram, assim, em sua primeira turnê mundial, com um time de músicos super talentosos, incluindo Paul Simonon e Mick Jones, do The Clash.

Juntamente com um Grammy e um Ivor Novello, Gorillaz foi nomeado a quatro prêmios CAD e levou pra casa o desejado premio Webby de Artista do Ano em 2006 e mais o prêmio Jim Henson em Criatividade. Em 2006, Jamie Hewlett foi premiado designer do ano pelo seu trabalho em Gorillaz.