Gorgoroth é atração do Setembro Negro

da equipe Combate Rock

Gorgoroth está de volta ao Brasil

Para alegria dos fãs da música extrema, a Tumba Productions realiza anualmente o tradicional festival Setembro Negro. Para edição deste ano, a produtora recrutou as bandas Autopsy, Gorgoroth e Keep Of Kalessin para uma série de apresentações, que prometem devastar as cidades de Belo Horizonte (07/09 – Music Hall, São Paulo (08/09 -Carioca Club), Recife (09/09 – Clube Atlântico de Olinda) e Porto Alegre (10/09 – Beco 203). Esta é a primeira passagem de Autospy e Keep Of Kalessin pelo país.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Autospy é considerada uma das lendas do death metal. Neste momento, Chris Reifert (bateria/vocal), Eric Cutler (guitarra/vocal), Danny Coralles (guitarra) e Joe Allen (baixo) estão promovendo o álbum “Macabre Eternal” – além do DVD “Born Undead”.

Já os noruegueses do Gorgoroth, retornam mais uma vez ao Brasil, mas agora trazendo na bagagem um novo line-up com Infernus (guitarra), Bodell (baixo, Frank Watkins, ex-Obituary), Tomas Asklund (bateria, ex-Dissection, Dark Funeral), Hoest (vocal, Taake) e Fabio Zperandio (guitarra, ex-Ophiolatry).

Com o prestigio de ser um dos grupos mais comentados do estilo na atualidade, a performance dos também noruegueses Keep Of Kalessin é uma das mais aguardadas do evento.

SETEMBRO NEGRO FEST – SP

Bandas: Autopsy, Gorgoroth e Keep Of Kalessin

Abertura: Cauterization

Dia: 08/09 – Sábado

Horário: 16h

Local: Carioca Club (Rua Cardeal Arco Verde, 2899, São Paulo – SP)

Ingressos Pista: R$ 50 (estudante), R$ 70 (promocional) e R$ 100 (inteiro)

Ingressos Camarote: R$ 75 (estudante) e R$ 150 (inteira)

Pontos de venda: Galeria do Rock (lojas Hellion e lojas Paranoid) e nas bilheterias do Carioca Club.

Produção: Tumba Productions

Infos: www.myspace.com/tumbaprod