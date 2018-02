Google ameaça sites que convertem vídeos em MP3

Link – O Estado de S. Paulo

O Google está ameaçando processar o site YouTube-MP3, que extrai arquivos MP3 a partir de vídeos no Youtube. A informação é do site TorrentFreak. De acordo com a gigante de buscas, o site possui 1,3 milhão de visitantes por dia, disponibilizando áudios em MP3 dos vídeos para download.

O Youtube-MP3 recebeu um ultimato dizendo que a atividade deveria parar em sete dias. O advogado Harris Cohen insiste na carta, enviada dia 8 de junho a “Phillip”, dono do site, que o ato é contrário ao que consta nos termos de serviço da Interface de Programação de Aplicações (API, em inglês) do Youtube. Ele enfatiza o fato de que “separar, isolar ou modificar componentes de qualquer conteúdo audiovisual no Youtube que pode ser disponibilizado pelo API” é probido.

Na página do Youtube-MP3, “Phillip” pede ajuda aos usuários e esclarece que nunca usou a API do Youtube e argumenta que segundos tribunais alemães, sua ferramenta de gravação de áudio é legal e nessa suposta orientação para baixar conteúdo do site de vídeos.

Segundo o TorrentFreak, outros sites, que oferecem serviço semelhante, como o Video2Mp3, VidToMP3, FLVto ou ListenToYoutube, podem receber a mesma reclamação do Google.

O Music-Clips é um desses casos que já recebeu a tal notificação (veja a carta abaixo):



FOTO: Reprodução/TorrentFreak