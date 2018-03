Golpe de Estado lança novo clipe, com participação de Dinho Ouro Preto

Flávio Leonel – do blog Roque Reverso

A veterana banda Golpe de Estado acaba de lançar seu mais novo clipe. Com participação especial de Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, o vídeo de “Rockstar” contou com a direção Ernesto Hypolito. A música faz parte do mais novo disco do grupo paulistano, “Direto do Fronte”, lançado em 2012 pela Substancial Music.

O clipe é o primeiro do Golpe com sua recente formação, que traz como novidade o vocalista Dino Linardi e o baterista Roby Pontes.

Na guitarra, a banda continua com o batalhador Hélcio Aguirra, um dos maiores músicos deste País. Ao seu lado, o inseparável Nelson Brito, que também domina como poucos o baixo em solo nacional.

Gravado no tradicional estúdio Mosh, em São Paulo, o novo álbum foi produzido pelo próprio grupo, em parceira com Alex Angeloni. Antes de “Direto do Fronte”, o último disco do Golpe havia sido “Pra Poder”, de 2004, quando a banda contava ainda com o excelente Paulo Zinner, na bateria, e o não menos competente Kiko Muller nos vocais.

Desde então, o conjunto brasileiro de hard rock passou por algumas transformações, como a saída destes dois membros, que seguiram para formar a banda Sangue, como relatou o Roque Reverso em maio do ano passado.

Quem teve o prazer de assistir a algum show do Golpe de Estado recentemente sabe que o grupo vai muito bem e é garantia de uma grande apresentação de hard rock das antigas.

Em maio de 2012, na Virada Cultural, o Roque Reverso acompanhou mais um show da banda e a avaliação foi muito boa, já que, mesmo tocando perto das 4 da manhã, o Golpe foi capaz de atrair um público em bom número e dar mais uma de suas aulas de rock n´roll.