A mais longeva banda de hard rock brasileira completa 27 anos de estrada saboreando a boa receptividade do mais recente CD, “Direto do Fronte”, O Programa Combate Rock nº 106 traz uma conversa interessante com toda a banda após um eletrizante show em São Bernardo do Campo.

Lista de músicas

1 – Feira do Rato 2 – Um de Nós 3 – Rockstar 4 – Underground 5 – Zumbi 6 – Velha Mistura 7 – Fogo no Olhos 8 – Falo que não Faço 9 – Gente Pirata

