Gigante do varejo musical pede concordata e pode ser salva por gravadoras

Marcelo Moreira – com agências internacionais e BBC Brasil

Fanáticos por música tinham veneração pelas maravilhosas lojas de CDs em Londres, Nova York e Los Angeles que tinham mais de dez andares, com uma variedade inimaginável de títulos e gêneros musicais.

Uma delas era a famosa Tower Records, que desde o final dos anos 70 do século passado se tornou um gigante do varejo de música, mas que desapareceu das ruas e shoppigs assim que os downloads legais e ilegais (principalmente os ilegais) se disseminaram à velocidade da luz a partir de 2000. Faliu em 2006 e hoje é mais uma loja virtual, sem vínculo com a antiga empresa.

Outro gigante resistiu até a semana passada, mas sucumbiu. A rede inglesa de lojas de CDs, DVDs e artigos musicais variados HMV, com presença em vários países da Europa e também na América do Norte, pediu concordata na semana passada.

O grupo informou ainda que existe o risco de não honrar vales-presentes vendidos recentemente, enquanto os funcionários entraram em greve na Inglaterra, já que ainda não receberam salários nos últimos 20 dias.

Uma luz surge para a empresa endividada e em vias de extinção: grandes gravadoras e estúdios de cinema vão se unir para ajudar a cadeia de lojas a não falir.

Em uma iniciativa inédita, a Universal, a Warner e a Sony Music devem baixar preços de CDs e DVDs e oferecer um bom crédito à loja, segundo a imprensa inglesa. Estúdios de cinema como a Fox, Universal e Warner também são esperados no acordo.

O problema é que a solução pode ter vindo tarde demais. As gravadoras ainda acreditam que é possível estender a “vida útil” dos produtos físicos de música e vídeo se gigantes como a HMV conseguirem sobreviver por mais alguns anos, contrariando especialistas.

A Deloitte, auditoria apontada como administradora da empresa em processo de concordata, vai manter abertas as 239 lojas da HMV no Reino Unido e na República da Irlanda – que empregam 4.350 pessoas -, enquanto avalia as perspectivas para o negócio e procura potenciais compradores.

A negociação de ações da HMV na Bolsa de Valores de Londres foi suspensa, informou a empresa em um comunicado. O grupo, que iniciou suas atividades em 1921, tem encontrado problemas para se adaptar ao varejo online, mas suas dificuldades também refletem o mau momento enfrentado por várias cadeias das principais ruas de comércio britânicas.

Neil Saunders, diretor da empresa de análise de varejo Conlumino, disse que a nomeação de administradores para a HMV “sempre foi inevitável”. “Na era digital, onde 73,4% da música e do cinema estão online, o modelo de negócios da HMV simplesmente se tornou cada vez mais irrelevante e insustentável”.

“Não há futuro real para o varejo físico no setor da música”, disse ele.