Gibson elege Tony Iommi como o melhor guitarrista de heavy metal

da equipe Combate Rock

Uma lista de melhores bem óbvia, mas que pelo menos tem coerência e nenhum absurdo evidente. O site do fabricante de guitarras Gibson fez uma lista com os dez melhores guitarristas de heavy metal em todos os tempos, e deu Tony Iommi como o principal instrumentista do gênero.

O guitarrista do Black Sabbath, grupo que é um dos fundadores do gênero, superou grandes nomes das seis cordas, como Eddie Van Halen (Van Halen), Kirk Hammett (Metallica) e Dave Murray (Iron Maiden). Veja abaixo a lista dos 10 melhores guitarristas de heavy metal em todos os tempos, e observe que três deles já trabalharam com Ozzy Osbourne – além de Iommi, Randy Rhoads e Zakk Wylde, como bem observou Marcos Bragatto, do site Rock em Geral:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

1- Tony Iommi (Black Sabbath)

2- Kirk Hammett & James Hetfield (Metallica)

3- Randy Rhoads (Ozzy Osbourne)

4- John Petrucci (Dream Theater)

5- Dimebag Darrell (Pantera)

6- Eddie Van Halen (Van Halen)

7- Zakk Wylde (Black Label Society)

8- Adam Jones (Tool)

9- Dave Murray & Adrian Smith (Iron Maiden)

10- George Lynch (Dokken