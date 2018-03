Genesis bate Yes e Pink Floyd com o melhor álbum do rock progressivo

Marcelo Moreira

O mago da guitarra Robert Fripp, no auge do sucesso da segundas encarnação de seu King Crimson, nos anos 80, definiu bem em uma entrevista o conceito primordial da música de sua banda – e do rock progressivo, por extensão: “nós fazemos música para a cabeça, não para os pés”.

A pretensão dos músicos de rock progressivo sempre foi imensamente proporcional à arrogância, ousadia, genialidade e talento dos mesmos. Entre os críticos, é consenso que as primeiras obras do subgênero do rock surgiram entre 1966 e 1967, com os primeiros shows e gravações de bandas inglesas como Pink Floyd, The Move e The Moody Blues.

A formatação dos “progressivos”, entretanto, só engrenou mesmo a partir de 1969, com o surgimento dos ingleses Yes e do King Crimson e da consolidação da banda The Nice, o embrião de Emerson, Lake and Palmer. O auge ocorreu entre 1970 e 1975, quandas as bandas já citadas, mais o Genesis, o Jethro Tull e os holandeses do Focus, entre outros, lançaram seus melhores trabalhos.

O subgênero perdeu força ao final da década de 70, soterrado pela abominável disco music e pelo efêmero furacão punk rock, para ressurgir com força nos anos 80 também na Inglaterra com bandas excelentes – Marillion, IQ, Pendragon, e Pallas, entre muitas outras.

O bastão foi entregue com méritos para os americanos que deram forma ao chamado metal progressivo, como os gigantes Queensryche, Fates Warning, Dream Theater e Symphony X.

Mesmo assim, a grande imprensa ainda trata o rock progressivo como uma coisa “cult”, “underground”, quase colocando-o na mesma prateleira do jazz e do blues, mas no pior sentido – o de coisa ultrapassada e de gueto, quando não “elitizado” e “antipopular”.

Seja como for, e alheia a todo esse contexto, a revista inglesa Classic Rock Magazine republicou em seu site recentemente uma lista elaborada em 2009 com os 50 maiores discos da história do rock progressivo, baseada na escolha feita com leitores da revista.

Muita gente acha que o Pink Floyd é o ícone do subgênero, como sua maior expressão e sinônimo de qualidade. Pois a publicação apurou que os destaques da lista são Genesis e Yes, com seis álbuns cada entre os 50 primeiros, superando o próprio Floyd e o Rush, que emplacaram quatro álbuns.

A relação é muito interessante e contempla as principais obras do rock progressivo, mas não está livre de contestação. Para mim, por exemplo, o melhor álbum apontado, “Selling England by the Pound”, do Genesis, não figuraria entre os 10 mais. Minha lista seria encabeçada por “The Dark Side of the Moon”, do Pink Floyd, o terceiro colocado, seguido do segundo, “Close to the Edge”, do Yes.

Veja a lista completa da Classic Rock Magazine (agradecimentos especiais ao site Whiplash, o melhor sobre rock em língua portuguesa, por ter alertado sobre o texto e resgatado-o):

01. “Selling England by the Pound”(1973) – Genesis

02. “Close to the Edge”(1972) – Yes

03. “Dark Side of the Moon” (1973) – Pink Floyd

04. “The Lamb Lies Down on Broadway”(1974) – Genesis

05. “Wish You Were Here” (1975) – Pink Floyd

06. “In the Court of the Crimson King” (1969) – King Crimson

07. “Foxtrot” (1972) – Genesis

08. “Relayer” (1974) – Yes

09. “The Wall” (1979) – Pink Floyd

10. “In Absentia” (2002) – Porcupine Tree

11. “Going for the One” (1977) – Yes

12. “Red” (1974) – King Crimson

13.“Brain Salad Surgery”(1973) – Emerson, Lake & Palmer

14. “Brave” (1994) – Marillion

15. “Pawn Hearts” (1971) – Van Der Graaf Generator

16. “A Trick of the Tail” (1976) – Genesis

17. “Misplaced Childhood (1985) – Marillion

18. “Watershed” (2008) – Opeth

19. “Music Inspired by the Snow Goose” (1975) – Camel

20. “Systematic Chaos” (2007) – Dream Theater

21. “In the Land of Grey and Pink” (1971) – Caravan

22. “The Yes Album” (1971) – Yes

23. “Tubular Bells” (1973) – Mike Oldfield

24. “Tales from Topographic Oceans” (1973) – Yes

25. “Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory” (1999) – Dream Theater

26. “Thick as a Brick” (1972) – Jethro Tull

27. “2112” (1976) – Rush

28. “The Wake” (1985) – IQ

29. “Moving Pictures” (1981) – Rush

30. “Fear of a Blank Planet” (2007) – Porcupine Tree

31. “Operation: Mindcrime” (1988) – Queensryche

32. “Snow” (2002) – Spock’s Beard

33. “Subterranea” (1997) – IQ

34. “Snakes & Arrows” (2007) – Rush

35. “Moonmadness” (1976) – Camel

36. “Deadwing” (2005) – Porcupine Tree

37. “Fugazi”(1984) – Marillion

38. “Meddle” (1971) – Pink Floyd

39. “A Farewell to Kings” (1977) – Rush

40. “Lateralus” (2001) – Tool

41. “Fragile” (1971) – Yes

42. “UK” (1978) – UK

43. “Duke” (1980) – Genesis

44. “Rock Bottom” (1974) – Robert Wyatt

45. “Trilogy” (1972) – Emerson, Lake & Palmer

46. “Seven” (2004) – Magenta

47. “Nursery Cryme” (1971) – Genesis

48. “Radio Gnome Invisible Pt 2: Angel’s Egg” (1973) – Gong

49. “Afraid of Sunlight”(1995) – Marillion

50. “Space Ritual” (1973) – Hawkwind