Gary Clark Jr. mostra a nova face do blues

Jotabê Medeiros

Antes de Clapton, se apresentou no Morumbi o jovem postulante a guitar hero texano Gary Clark Jr. Vinha sendo anunciado como “a nova esperança do blues” pelas assessorias de imprensa. Não é (até porque o blues não precisa de esperança, está vivo e quicando na área), mas é uma bela novidade no gênero. Nos Estados Unidos, já o compararam a Stevie Ray Vaughan, seu conterrâneo, e também a Curtis Mayfield.

Após 40 minutos de show, não houve pedido de bis para Clark Jr., mas isso é compreensível: ele abria para ninguém menos do que Clapton. Seguindo uma linha hendrixiana, de blues-rock ardido e veloz, Clark foi prejudicado por um som de palco menos profissional, mas deu seu recado.

Tem dois discos, e as canções não são conhecidas, mas as composições têm peso e originalidade, como Don’t Owe You a Thang, Bright Lights e Things are Changin’. A banda de Gary é vigorosa, e ele canta muito bem, um estilo de assaltos vocais, como os de seu maior inspirador, Jimi Hendrix. É de se imaginar o que não faria Clark Jr. se o show fosse num dos bons clubes de São Paulo – apresentem-se, managers, parece que (por enquanto) só custa US$ 10 mil.