Garbage lança primeira música do novo álbum

Luciano Borborema – Território Eldorado

Fim do jejum. A banda Garbage acaba de divulgar na internet a primeira música do seu novo álbum, Not Your Kind of People. A faixa é Blood For Poppies, a primeira canção inédita em sete anos. A versão para download estará disponível na próxima semana no site oficial da banda.

Em um comunicado oficial, o Garbage agradeceu os fãs: “Sempre tivemos os fãs mais leais e queríamos mostrar o quanto eles significam para nós liberando essa faixa primeiro para eles”. A faixa faz parte do álbum Not Your Kind of People e deve ser lançado em 15 de maio. O último álbum da banda é Bleed Like Me (2005).