Garbage é confirmado para o Planeta Terra Festival

Flávio Leonel – Roque Reverso*

A organização do Planeta Terra Festival confirmou o grupo norte-americano Garbage como mais uma atração do evento que acontecerá no Jockey Club de São Paulo no dia 20 de outubro. Além da banda, ainda foi anunciado o Best Coast, conjunto musical também dos EUA. Os dois nomes se juntam ao Kings of Leon, ao Gossip, à cantora Azealia Banks e ao quinteto londrino Maccabees.

O Garbage vem pela primeira vez ao Brasil. Formado pela bela e competente Shirley Manson (vocal), Steve Marker (guitarra, teclados), Duke Erikson (guitarra e teclados) e Butch Vig (bateria e loops), já tem cinco álbuns de estúdio e mais de 12 milhões de discos vendidos em todo o mundo.

O mais recente trabalho do Garbage foi lançado por sinal em maio. “Not Your Kind of People” é o quinto álbum da banda e marca o retorno dos músicos aos estúdios após 7 anos sem lançar discos inéditos.

Os ingressos para o Planeta Terra Festival começaram a ser vendidos no dia 3 de julho. Os dois primeiros lotes já se esgotaram e agora só resta o terceiro, com as entradas sendo negociadas a R$ 330,00 (R$ 165,00 meia-entrada).

A organização do festival prevê público de 30 mil pessoas no Jockey. São 10 mil a mais do que o público das três últimas edições, que aconteceram no Playcenter. O parque que todos conhecem fecha as portas em 2012 para dar lugar a um parque de diversão com outro conceito.

Criado em 2007, o Planeta Terra Festival já trouxe ao Brasil nomes como Iggy Pop, Pavement, Phoenix, Smashing Pumpkins, Sonic Youth, The Strokes e Offspring. As edições do Festival de 2007 e 2008 aconteceram na Vila dos Galpões e as edições 2009, 2010 e 2011 no Playcenter, em São Paulo. A organização do festival promete anunciar mais nomes nos próximos dias.

* Flácio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.