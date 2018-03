Estadão.com.br

Divulgação G3 se apresenta no Brasil em outubro

O G3, trio formado pelos guitarristas Joe Satriani, John Petrucci e Steve Morse, virá ao Brasil em outubro para duas apresentações.

A turnê G3 2012 fará shows no Rio de Janiero, no Citibank Hall no dia 11 de outubro, e em São Paulo, no Credicard Hall no dia 12 de outubro.

Organizado pelo guitarrista Joe Satriani, o trio se reúne desde 1996 para turnês que já contaram com a participação de nomes como Steve Vai, Eric Johnson e Kenny Wayne Shepherd.

Os integrantes do G3 são referências quando o assunto é guitarra. Joe Satriani recebeu 14 indicações ao Grammy e já tocou com Mick Jagger e Deep Purple. John Petrucci é um premiado guitarrista e fundador da banda de metal progressivo Dream Theather e Steve Morse é conhecido por seu trabalho no Dixie Dregs e o no Deep Purple.