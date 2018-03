G3 anuncia shows em 2012 com Steve Morse

Marcelo Moreira

Três grandes guitarristas em um minifestival itinerante, com uma escalação diferente a cada turnê. Uma ideia muito simples, mas que ninguém tinha pensado antes por temer “choque de egos”. Pois Joe Satriani ignorou essa idiotice e resolveu criar o G3 após uma tarde de conversa agradável com o amigo e ex-aluno Steve Vai.

Resvolvidos os probelmas brucráticos e logísticos, os dois convidaram o mago Eric Johnson para a primeira turnê pelos Estados Unidos em 1996, o que rendeu um um belo CD e uma jam session ao final maravilhosa, que se repetia todas noites com os três guitarristas tocando covers e se divertindo.

O projeto teve várias encarnações ao longo dos últimos 15 anos, sempre com Satriani à frente, mas nem sempre contando com Steve Vai. Já passaram pelo minifestival nomes como Yngwie Malmsteen, Michael Schenker, Uli Jon Roth, John Petrucci e Robert Fripp.

A nova encarnação do projeto G3 em 2012 conta com Joe Satriani, Steve Vai e Steve Morse, o grande guitarrista do Deep Purple e que fundou o Dixie Dregs nos anos 70.

Até agora foram agendadas cinco datas, três em julho, na Alemanha, e duas em agosto, na Hungria e na Rússia. O G3 esteve no Brasil apenas uma única vez, em 2004, com Satriani, Vai e Robert Fripp, o gênio criados do King Crimson – sua presença foi criticada por aqui por conta de sua participação desinteressada e burocrática no show de São Paulo.