Fundadores do Beach Boys são demitidos da turnê comemorativa do grupo

Radar Cultural – Estadão.com

A reunião dos membros fundadores do Beach Boys terminará nesta semana, disse nesta quarta-feira, 26, o líder da banda Mike Love. Brian Wilson e Al Jardine, que criaram o grupo, foram demitidos por Love, que detém todos os direitos dos Beach Boys. David Marks, que substituiu Jardine logo após o início da carreira do grupo, também foi cortado, de acordo com o jornal The Telegraph.

Wilson, Jardine e Marks tinham sido convidados por Love no começo deste ano para tocarem juntos pela primeira vez desde 1998, celebrando os 50 anos da banda. O trio será substituído por sua banda-suporte, que inclui o filho de Love, Christian.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Estou desapontado e não consigo entender porque ele não quer a turnê com Al, David e eu. A gente estava se divertindo, e depois de tudo, somos os Beach Boys de verdade”, disse Wilson à CNN.

Os últimos shows da banda serão no Royal Albert Hall, no dia 27, e no Wembley Arena, no dia 28, em Londres.