Friendly Fries: em busca do pop perfeito

Pedro Antunes

Da cabeça do escritor inglês Aldous Huxley surgiu a ilha Pala. Ao contrário do universo de Admirável Mundo Novo, do mesmo autor, o livro A Ilha, publicado 30 anos depois, em 1962, apresenta um lugar paradisíaco. A busca pela felicidade eterna. Um mundo que, aos poucos, também cai em desgraça e se consome em ruína.

Como acontece ao se ler as páginas de um livro, em que todas as tramas se entrelaçam e enredos transcorrem, a banda Friendly Fires procura criar todas essas sensações com o seu novíssimo álbum, Pala, que recentemente chegou ao País pela Lab 344.

O nome do disco não é por acaso. A ilha de Pala, criada por Huxley, foi uma forte inspiração para o trio de St. Albans, uma cidade localizada ao norte de Londres, na Inglaterra. “Fomos amplamente inspirados nesse livro para escrever a música Pala (sexta faixa do disco). Falamos sobre a busca da felicidade eterna. Quanto mais ouvíamos essa canção, mais nos parecia certo que o disco tivesse esse nome”, explica Edd Gibson, guitarrista do grupo, formado, também, por Ed Macfarlane (vocal, teclados e sintetizadores) e Jack Savidge (bateria).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Num dia de folga em Oslo, na Noruega, o trio se dividiu para dar entrevistas sobre o novo trabalho, muito mais pop e menos indie do que o anterior, com o nome da banda, lançado em 2008, já tão bem aceito pela crítica. “Se não fosse por aquele disco, não estaríamos aqui hoje. Mas entendemos que precisamos evoluir”, diz Gibson. E, neste caso, a evolução era mergulhar num pop dançante.

Pala, o disco, não procura ser um ópera rock, nem girar em torno de uma história central. Se comparado a um livro, é como uma reunião de contos. No ponto central, o sentimento de viver o momento. Sempre dançante.

“O livro de Huxley é muito denso e mostra como as coisas também são muito temporárias. Devemos buscar essa felicidade no momento, porque tudo pode desaparecer ou se destruir logo em seguida”, comenta o baterista, Jack Savidge. “O disco reúne canções que expressam isso”, completa.

Não se engane, porém, em pensar que o disco só trará bons sentimentos. A temática da felicidade momentânea também pode ser tão melancólica quanto qualquer música sobre um coração quebrado. É o que representa Blue Cassette. Uma das mais belas e líricas canções do CD, ela é a segunda faixa e já contrasta com o clima do álbum.

Se em Live Those Days Tonight, a primeira, Macfarlane canta sobre uma espécie de carpe diem, a música seguinte é estarrecedora para qualquer um que teve uma paixão mal resolvida. Teclados e guitarra, juntos, entram em combustão com a chegada do refrão: “Enquanto eu ouço a sua voz, meu coração explode em chamas”, diz a letra, que fala de um sujeito que encontra uma fita cassete em casa e, ao ouvir a voz da pessoa amada, entra em transe e êxtase: “Encontro um lugar que eu achei que estivesse roubado”, diz outro verso da mesma música.

No primeiro álbum do trio, a pegada dance já aparecia, como no delicioso single Paris. Em Pala, tudo fica mais evidente. Ou melhor, escancarado. “Fico contente em ouvir que as pessoas acham esse disco mais dançante e menos indie”, diz o guitarrista da banda. “Desde o primeiro CD, falávamos que éramos pop, mas ninguém acreditava (risos)”. Para ele, o desafio neste disco – e para os próximos – é conseguir atingir a música pop perfeita. “Estamos sempre buscando alcançar o limite possível da música”, conta Gibson. Ou atingir a ilha de Pala.