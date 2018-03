Franz Ferdinand volta a SP para show em festival gratuito em maio

Flávio Leonel – Roque Reverso*

Boa notícia para quem está cansado de pagar caro para ver bons shows de rock. O grupo escocês Franz Ferdinand foi confirmado como atração principal do Cultura Inglesa Festival de 2012. O evento, que é gratuito, acontecerá no dia 27 de maio, no Parque da Independência, em São Paulo.

O festival deste ano traz ainda as bandas britânicas The Horrors e We Have Band, além das brasileiras Garotas Suecas e Banda Uó. Em 2011, o evento ficou marcado por um show grupo Gang of Four, bastante elogiado por quem esteve presente.

A última passagem do Franz Ferdinand por aqui aconteceu em 2010. Na ocasião, o grupo veio para divulgar o disco “Tonight: Franz Ferdinand”, lançado em 2009 e, até agora, seu trabalho mais recente.

Criado em 2002, o grupo batizado com o nome do arquiduque do império austro-húngaro, cujo assassinato em 1914 desencadeou a Primeira Guerra Mundial, é formado por Alex Kapranos (voz e guitarra), Nick McCarthy (guitarra e voz), Robert Hardy (baixo) e Paul Thomsom (bateria).

Do marasmo de grandes novidades do novo milênio, a banda é uma das poucas que causou alguma reação mais empolgada de crítica e público.

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso.