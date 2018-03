Franz Ferdinand anuncia novo álbum para agosto

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Sem fazer mistério a banda escocesa Franz Ferdinand do vocalista Alex Kapranos anunciou em seu perfil no Twitter que seu novo álbum de inéditas será lançado no dia 26 de agosto. O trabalho será chamadoRight thougts, right words, right action.

A capa do disco também foi revelada pela banda. Um texto no site da gravadora Domino dá detalhes do trabalho e diz: ‘Eles parecem ter redescoberto a imaginação, vitalidade e diversão de seu clássico disco de estreia.

Com esse álbum, a banda soma quatro discos na carreira. Os trabalhos anteriores são: Tonight: Franz Ferdinand (2009),You could have it so much better (2005) e Franz Ferdinand (2004).