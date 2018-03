Fotos raras dos Beatles vão a leilão

AP

Antigas fotografias coloridas não publicadas dos Beatles em sua primeira turnê pelos EUA vão ser vendidas em leilão na Inglaterra. As fotos foram tiradas durante a visita da banda de rock aos EUA em 1964, quando os filmes coloridos ainda eram carose a maior parte das imagens do grupo eram em branco-e-preto.

A coleção de 65 “slides” contém muitas fotos de palco, incluindo George Harrison e sua lendária guitarra Rickenbacker vermelha e retratos em primeiríssimo plano de uma entrevista à imprensa no hotel Sahara e em um Centro de Convenções, ambos em Las Vegas.

As imagens foram feitas pelo Dr. Robert Beck, que morreu em 2002 e as deixou em um arquivo de fotografias e “slides” em sua casa de Holywood. A casa de leilões Omega Auctions disse no domingo (6) que as imagens serão vendidas no dia 22 de março – exatamente 50 anos depois que os Beatles lançaram seu primeiro álbum.