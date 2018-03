Fotos raras de turnê dos Beatles ganham exposição nos EUA

do Território Eldorado

Uma série de fotos raríssimas dos Beatles, datadas de 1964, vão entrar em uma exposição que ficará em cartaz na cidade de Taos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos.

Foi o fotógrafo Mike Mitchel quem registrou as imagens, ainda com 18 anos. As fotos mostram a primeira passagem dos Beatles nos Estados Unidos, com eles ainda no comecinho da carreira. OUÇA PLAYLIST DOS BEATLES.

Veja abaixo fotos da mostra:

