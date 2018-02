Fotos dos Beatles arrecadam mais de US$ 360 mil em leilão

da Reuters

Um conjunto de fotos não publicadas dos Beatles, tiradas por um adolescente de Washington, Mike Mitchell, quando eles fizeram seus primeiros shows nos Estados Unidos, em 1964, arrebatou mais de 360 mil dólares em um leilão, superando em muito as estimativas.

Os quarenta e seis lotes com cerca de 50 fotografias inéditas em preto e branco dos Quatro Fabulosos ficaram por 45 anos em uma caixa e agora renderam a quantia de 361.938 dólares, incluindo a comissão sobre a venda realizada na quarta-feira à noite, informou a casa de leilões Christie’s. A previsão era que a coleção obteria cerca de 100 mil dólares.

Os compradores pagaram algo em torno de 813 dólares a 68.500 dólares pelas fotos em papel de gelatina e prata que mostram as apresentações dos Beatles em Washington e Baltimore. Todos os itens foram vendidos, e a maioria excedeu as estimativas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Numa das fotos notáveis, tirada detrás do grupo, quando estava sendo fotografado em uma coletiva de imprensa, cada um dos Beatles aparece com uma auréola formada pelas luzes locais. Essa imagem obteve o preço mais alto e foi a última a ser vendida no entusiástico leilão. A estimativa era que arrecadaria entre 2 mil e 3 mil dólares.

Segundo a Christie’s, a estimativa era conservadora porque Mitchell não é um fotógrafo conhecido. Mas a diretora do setor de coleções-ícone da Casa, Cathy Elkies, afirmou que o “intimismo e a qualidade” das fotos tiradas de perto as diferenciam de outras dos Beatles.

Ela definiu a venda como um “extraordinário sucesso” e observou que os compradores, na sala lotada, se tornaram parte da história dos Beatles, bem como o “entusiasmo que os Beatles ainda inspiram depois de todos esses anos.”

Os Beatles realizaram seu primeiro show nos EUA no Washington Coliseum em 11 de fevereiro de 1964, dois dias depois de sua legendária estreia no programa Ed Sullivan.

Com 18 anos, Mitchell estava na estação de trens quando os Beatles chegaram e documentou a histeria dos fãs. Ele também fotografou a entrevista à imprensa e ficou no palco durante todo o show no Coliseum. Meses depois, fotografou o show dos Beatles no Baltimore Civic Center.

Amigos o encorajaram a vender as fotos, até então pouco vistas.

(Reportagem de Chris Michaud)