Fora o CD de inéditas, Deep Purple lança 10 discos em 2013

O Deep Purple vai lançar um álbum de inéditas em abril, o primeiro desde “Rapture of the Deep”, de 2005. Mas há outra novidade: além desse disco, o grupo vai colocar outros 10 relançamentos no mercado, sendo o primeiro “Live in Paris 1975″, no dia 29 de janeiro. O disco, remasterizado para CD e formato digital, traz o registro do show realizado no Palais des Sports, no dia 17 de abril de 1975.

Originalmente, o álbum foi lançado em 2001, mas faixas desse show entraram e outros discos, como o “Made in Europe” (1976) e “MK III: The Final Concerts” (1996). Esse show caiu na graça dos fãs porque foi o último com o guitarrista Ritchie Blackmore, que deixou o grupo pra fundar o Rainbow.

CD1 1- Burn 2- Stormbringer 3- The Gypsy 4- Lady Double Dealer 5- Mistreated 6- Smoke On The Water 7- Yo Fool No One

CD2 1- Space Trucking 2- Going Down 3- Highway Star