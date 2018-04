Foo Fighters realiza concurso para escolher diretores de videoclipes

Luciano Borborema – Território Eldorado

Depois de revelar que o próximo trabalho da banda está pronto, Dave Grohl anuncia que está promovendo concurso pela internet para escolher os próximos diretores que vão comandar os videoclipes das músicas do novo CD do grupo.

“Tive esta ideia. Por que, no lugar de gastar uma tonelada de dinheiro em um único vídeo dirigido por alguém que já fez isso um trihão de vezes, não dividir a grana e dar aos fãs, para que eles façam 11 diferentes vídeos para a banda?”, questionou o vocal em entrevista ao site World Entertainment News Network (WENN).

Os interessados devem enviar amostras de trabalhos anteriores para o site oficial do grupo até o fim do mês de janeiro. Uma má notícia para os brasileiros. Só serão permitidos candidatos que moram nos Estados Unidos. Resultado será divulgado no dia 23 de fevereiro.

O vocal Dave Grohl (Divulgação)

O sucessor de ‘Echoes, silence, patience & Grace’, lançado pela banda em 2007, está pronto, disse Grohl em entrevista à rádio da rede britânica BBC no começo desta semana. Quando questionado sobre o novo CD, Grohl respondeu dando entender que o trabalho está pronto: “São 11 músicas e do começo ao fim não há nenhuma balada sonolenta. Fizemos sem computadores e ele soa grandioso”.

Ainda sem nome definido, o novo e sétimo álbum da banda será produzido por Butch Vig. Ele é o mesmo produtor do clássico trabalho ‘Nevermind’, lançado pelo Nirvana em 1991. Ainda de acordo com Grohl, este é o primeiro álbum feito com Vig em 20 anos. “Tem algo no trabalho dele que faz com que uma música soe mais monumental”, revelou o músico.