Foo Fighters lançará novo álbum no dia 12 de abril

Agência EFE

O Foo Fighters anunciou que lançará seu sétimo álbum no dia 12 de abril, cujo título ainda não foi informado, depois que o primeiro teaser do disco, com 30 segundos da faixa Bridge Burning, atingisse 500 mil acessos em uma semana no site da banda americana. Divulgação – Vocalista Dave Grohl

A gravadora Sony anunciou nesta quarta-feira que o novo álbum foi produzido por Butch Vig, mixado por Alan Moulder e gravado na garagem da casa do vocalista Dave Grohl.

A banda, vencedora de seis prêmios Grammy, também confirmou que apresentará seu primeiro show do novo trabalho no Alabama, Estados Unidos, no dia 21 de maio como prévia da turnê mundial que começará no dia 27 do mesmo mês.

Dentre os destinos europeus, o Foo Fighters vai tocar na Suíça, Reino Unido, Holanda, Itália, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Portugal e Irlanda.