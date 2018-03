Fone de ouvido promete propagar o som sem usar alto-falantes

Estadão PME

Reprodução Detalhe do produto que deve ser lançado

Um fone de ouvido como todos os outros, exceto por um detalhe importante. Muito importante. O fone dispensa o uso de alto-falante porque usa uma nova tecnologia. O produto foi batizado de Sound Band e, nesse momento, seus criadores coletam dinheiro no site especializado Kickstarter – o projeto pedia US$ 175 mil e já arrecadou US$ 250 mil.



De acordo com os desenvolvedores do produto, o fone de ouvido usa uma tecnologia chamada surface sound technology que permite ao usuário manter-se conectado com o mundo mesmo ouvindo músicas ou fazendo uma ligação do smartphone.

O texto inicial da campanha para arrecadar fundos dá uma ideia do que é o produto. “Você está cansado de fones de ouvidos, cansado de tirá-los e colocá-los nos ouvidos? Cansado de tirar um deles (ou os dois) quando precisa interagir com alguém? Apresentamos o Sound Band, um fone de ouvido wireless que não usa alto-falantes”.

O Sound Band é fruto do trabalho de dois empreendedores, sócios da empresa: Ryan Wells, especialista em design e finanças, e Joel Thiel, especialista em desenvolvimento de produtos.