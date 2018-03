Focus: competência e descontração em São Paulo

Edson Mascarenhas – especial para o Combate Rock

Tudo muito simples, tudo muito perfeito. Os holandeses do Focus voltaram a São Paulo neste mês de março e mais uma vez entregaram o que prometeram: rock progressivo da melhor qualidade e hits, em uma celebração do classic tão intensa quanto a passagem de Mark Farner (Grand Funk Railroad) uma semana antes pela cidade.

Com uma organização impecável, cortesia da empresa Main Stage, a apresentação foi agradável e bem divertida, com muito bom humor e músicos realmente se divertindo no palco, em clima intimista e às vezes festeiro. O vocalista e líder Thijs Van Leer comandou o grupo com muita competência e vigor para quem já passou dos 60 anos. E isso ficou claro desde a abertura, com as ótimas “Focus I” / “Anonymous”

Revezando-se entre a flauta, o teclado e o violão, executou brilhantemente dois hits, “Sylvia” e “Focus II” e cansou de fazer piadas com o público.

Havia um certo temor em relação ao guitarrista recém-contratado para estes shows – Leer deixou no ar em algumas entrevistas que ele ainda não seria um membro efetivo -, mas Menno Gootjes tratou logo de dissipar qualquer dúvida sobre sua competência.

Claro que ele está longe de ser o bruxo Jan Akkerman, o guitarrista original, mas ombreia claramente com Jan Dumeé, outro hguitar hero que passou pela banda e que adora o Brasil, inclusive com projetos musicais com instrumentistas brasileiros.

Entre as demais canções do show, destaque para “House Of The King”, “Eruption” e a introdução de “Answers? Questions! Questions? Answers!”, além é claro, do hino “Hocus Pocus”, que levantou o público com uma versão estendida. Ainda houve tempo para o tradicional bis, com “Focus III”, em um arremate primoroso para um show bem interessante.

Por mais que se saiba que é quase impossível um show de uma banda como o focus ser ruim, ainda assim é surpreendente ver o profissionalismo, a competência a descontração de músicos de qualidade altíssima e de prestígio como Leer e seus comandados. Estamos à espera da próxima passagem por São Paulo.

Lista de músicas

1. Focus I / Anonymous

2. House Of The King

3. Aya-Yuppie-Hippie-Yee

4. Focus VII

5. Eruption

6. Sylvia

7. Focus II

8. Answers? Questions! Questions? Answers!

9. La Cathedrale de Strasbourg

10. Harem Scarem

11. Hocus Pocus

Bis:

12. Focus III