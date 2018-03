Florence And The Machine vai lançar Acústico MTV

Luciano Borborema – Território Eldorado

A banda Florence And The Machine vai lançar trabalho acústico em 09 de abril. O show desplugado foi gravado em 16 de dezembro de 2011, em Nova York, nos Estados Unidos. Para esse disco, a banda da vocalista Florence Welch conta com um coral de dez pessoas e traz participações de convidados especiais.

O disco contará com 11 canções. Try A Little Tenderness, de Otis Redding, e Jackson, de Jerry Leiber e Billy Edd Wheeler, são alguns dos covers que farão parte do trabalho.



Florence Welch. (Divulgação)



Veja abaixo as faixas do álbum:

1 – ‘Only If For A Night’

2 – ‘Drumming Song’

3 – ‘Cosmic Love’

4 – ‘Breaking Down’

5 – ‘Never Let Me Go’

6 – ‘Try A Little Tenderness’

7 – ‘No Light No Light’

8 – ‘Jackson’

9 – ‘What The Water Gave Me’

10 – ‘Dog Days Are Over’

11 – ‘Shake It Out’