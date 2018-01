do site Rock em Geral

O baixista do Fleetwood Mac, John McVie, foi diagnosticado com câncer e o grupo teve que cancelar os shows que faria na Austrália e Nova Zelândia, por causa do tratamento. A notícia veio à tona através de um post lançado na manhã deste domingo (27/10) na página da banda no Facebook. Não há a informação sobre qual tipo da doença McVie, que é integrante fundador do grupo, está enfrentando. O baixista tem 67 anos.