Flea, do Red Hot Chili Peppers, lançará EP com Patti Smith

por E+

Reuters

O baixista do Red Hot Chili Peppers, Flea, escreveu em seu Twitter que o seu próximo EP solo está prestes a ser lançado. Segundo o músico, o registro contará com a participação da cantora Patti Smith e terá todos os seus lucros revertidos para o conservatório Silverlake. As informações são da Rolling Stone.

“Vou lançar um EP que fiz sozinho em alguns dias. É um som obscuro, pretensiosamente artístico e instrumental, exceto quando Patti Smith canta”, disse Flea. O músico também afirmou que o álbum não tem nenhuma relação com o trabalho que está acostumado a fazer em sua banda principal.

Intitulado Helen Burns, o EP será disponibilizado para download ao preço que os fãs acharem justo pagar. Porém, uma versão em vinil autografada pelo músico estará disponível por US$75 e quem adquiri-la também receberá um pedaço de uma corda usada pelo baixista.

Flea prometeu contar mais detalhes sobre o lançamento do registro em breve. Atualmente de férias, o Red Hot Chili Peppers anunciou o lançamento de 18 singles inéditos que foram deixados de fora do último álbum da banda, I’m Whit You.