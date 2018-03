Marcelo Moreira

A confusão continua, e bem grande, no Metal Open Air, em São Luís, no Maranhão, mas parece que finalmente as bandas vão começar a tocar. O Exciter, banda canadense, subiu ao palco há pouco com atraso de de quase três horas. Mas ainda é incerta a continuidade do festival, tamanha a quantidade de falhas e imprevistos registrados, segundo jornalistas maranhenses que estão no Parque Independência, local do show