Final de semana lotado de shows nacionais: Dr. Sin, Kiara Rocks, Shadowside, SupreMa, MX…

Marcelo Moreira

Músicos brasileiros de rock pesado continuam reclamando, com certa razão, de falta de apoio no Brasil e de promotores que topem agendar shows. O próximo final de semana pode ser um indício de que o panorama pode mudar. Quatro ótimos eventos vão rolar em São Paulo, em casa de porte médio, destacando algumas das melhores bandas em atividade.

No sábado, 25 der maio, o trio paulistano Dr. Sin faz uma apresentação especial no Manifesto Bar, em São Paulo, resgatando músicas do tempo da banda Platina, o começo de carreira dos irmãos Andria (baixo) e Iva Busic (bateria). haverá dois convidados especiais, o cantor Sheman e o guitarrista Daril Parisi, que estiveram com irmãos naquele começo de vida musical 29 anos atrás. No dia seguinte, o trio parte para Campinas, onde vai se apresentar na Virada Cultural Paulista.

No Hangar 110, a atração é a banda de hard rock Kiara Rocks, com abertura do Mattilha. O grupo é uma das sensações atuais do rock mais voltado para o pop, tanto que chamou a atenção da organização do Rock in Rio 2013, que os escalou no palco principal para o festival de outubro.

No dia seguinte, 26 de maio, a banda santista Shadowside finalmente faz o seu primeiro shows completo em São Paulo depois de dez anos de carreira, com abertura do SupreMa. Será uma espécie de comemoração pelos bons resultados obtidos na turnê europeia recém-encerrada, ao lado de Helloween e Gamma Ray.

Outro retorno comemorado no Hangar 110, desta vez de forma definitiva, é a da banda thrash MX, do ABC, um dos mais importantes grupos do subgênero dos anos 80 no Brasil. A abertura terá as bandas Hellsakura e The Black Coffins.

SERVIÇO

DR. SIN – Convidados: SHEMAN (EX PLATINA), DARIL PARISI, MARCO BAVINI, MARCELO SOUSS

Data: 25/05/2013

Local: Manifesto Bar

Endereço: Rua Iguatemi, 36 – Itaim Bibi

Cidade: São Paulo/SP

Horario: A partir das 22h

Ingressos:

Pista Promocional: R$ 30,00

KIARA ROCK E MATTILHA

HANGAR 110 – 25 DE MAIO

R$ 20,00 antecipado | R$ 30,00 na porta | R$ 25,00 pela internet*

Postos de venda: Loja 255 – Galeria do Rock: R. 24 de Maio, 62 – loja 255 – fone: (11) 3361-6951

* valor antecipado + taxa de serviço

SHADOWSIDE E SUPREMA

Data: 26/Maio/2013

Horário: 18h30

Local: Via Marquês

Av. Marquês de São Vicente 1589, São Paulo (SP)

Ingressos:

Pista: R$40,00

Estudante: R$20,00

Caravanas: R$30,00

Camarote: R$70,00

Pontos de venda:

Via Marquês (Barra Funda)

Hole (Galeria do Rock)

Shopping Oriente 500 (Brás)

Chilli Beans (Vl Leopoldina)

Metal CDs (Sto André)

Age of Dreams (S. Bernardo do Campo)

Ingressos Online: www.ticketbrasil.com.br

MX, HELLSAKURA E THE BLACK COFFINS

HANGAR 110 – dia 26 de maio

R$ 15,00 antecipado | R$ 25,00 na porta | R$ 20,00 pelo site do Hangar 110*

Postos de venda: Loja 255 – Galeria do Rock: R. 24 de Maio, 62 – loja 255 – fone: (11) 3361-6951

*valor antecipado + taxa de serviço incluída | venda online no cartão: www.ticketbrasil.com.br