Filmes sobre os Rolling Stones e Ozzy Osbourne serão exibidos em São Paulo

Márcio Fernandes/ AE

Documetário sobre Ozzy Osbourne foi lançado neste ano

The Rolling Stones: Some Girls, Live In Texas, gravado em 1978, exibe pela primeira vez um show feito pela banda no Texas, nos Estados Unidos, naquele ano, com músicas que originaram o álbum Some Girls. O filme foi totalmente remasterizado. A data prevista para lançamento no Brasil é 11 de novembro.

Os ingressos poderão ser comprados no site da UCI. Ainda não há informações sobre o período de início das vendas.

Neste ano, outros filmes musicais entraram em cartaz. Os documentário Pearl Jam Twenty, sobre a história da banda grunge e Back And Forth, sobre o Foo Fighters, foram exibidos no cinema. Recentemente, um concerto do Red Hot Chili Peppers para divulgação de seu novo disco também ganhou as salas brasileiras.