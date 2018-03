Giovanni Tonussi – Rádio Eldorado

O ator Dane Dehaan fará parte da história como um roadie do Metallica, que terá uma missão importante durante uma apresentação do grupo. Metallica through the never será uma mistura de ficção com documentário, intercalando momentos de dramatização com registros reais dos shows.

A direção leva a assinatura de Nimród Antal, o mesmo de Predadores. A estreia nos cinemas norte-americanos está marcada para 9 de agosto, com cópias em 3D.