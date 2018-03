Filho de Renato Russo retoma direitos sobre a marca Legião Urbana

do site Whiplash, com base em informações do G1

A briga judicial sobre a marca LEGIÃO URBANA tem mais um capítulo e desta vez Giuliano Manfredini (filho de Renato Russo) retomou o uso exclusivo da marca LEGIÃO URBANA através de um recurso concedido na última quinta-feira (01/08) pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que derruba a liminar conquistada no último dia 18 de julho que permitia a retomada (e o uso) da marca LEGIÃO URBANA pelo guitarrista Dado Villa-Lobos e pelo baterista Marcelo Bonfá. Luiz Edgard Montaury Pimenta, advogado que representa Giuliano Manfredini, afirmou num comunicado que Dado e Bonfá na década de 90 “venderam a participação deles nesta empresa titular da marca, sem fazer qualquer ressalva quanto ao uso comercial dela”.