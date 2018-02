Filho de John Lennon grava música com Steven Tyler, do Aerosmith

E+

Por meio de seu Facebook, o filho mais velho de John Lennon, Julian Lennon, revelou que finalizou uma música em parceria com o líder do Aerosmith, Steven Tyler.

Em maio, o músico já havia dado indícios de que estaria trabalhando com Tyler, inclusive postando uma foto dos dois juntos no estúdio.

Julian e Tyler – Reprodução

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Eu e Steven Tyler finalmente terminamos de mixar Someday. Ela é fabulosa! Verdadeiramente boa! Não poderia estar mais feliz. Agora eu posso relaxar com alguns amigos e sair para jantar. Lar doce lar.

Encontro vocês do outro lado da lagoa”, escreveu Julian em seu Facebook. A música Someday fará parte de Everything Changes, disco que deverá ser lançado ainda este ano.