Filho de baterista do Led Zeppelin quer holograma do pai

Depois de Tupac Shakur e Renato Russo, um outro nome da música poderá ganhar seu holograma. John Bonham, baterista do Led Zeppelin, morto em 1980, deve ser o próximo a ser homenageado.

Trata-se apenas de um desejo do filho do lendário baterista do Led Zeppelin, Jason Bonham. Em entrevista ao site Legendary Rock Interviews, ele disse que “sonha em tocar bateria com seu pai”.

“É imprescindível que eu continue reunindo os melhores shows e elevando-os ao próximo nível. Estou conversando com pessoas sobre hologramas e meu sonho é fazer esse holograma do meu pai ao meu lado em solo de bateria”.

Da esq. para dir. John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant e Jason Bonham. (Divulgação)

Led Zeppelin encontro

Em 2007, o vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones, mais o filho de Bonham e também baterista Jason, subiram ao palco na O2 Arena de Londres para uma homenagem ao fundador da Atlantic Recordes, Ahmet Ertegun.

Esse foi o primeiro show da banda em 27 anos e, de acordo com o Cineworld, a cadeia de cinemas que exibiu o filme Celebration Day na Grã-Bretanha, esse foi o show com maior procura por ingressos na história, com mais de 20 milhões de interessados pelas 18 mil entradas à venda.

A banda, uma das principais do rock mundial, com mais de 300 milhões de álbuns vendidos, tocou 16 músicas naquela noite, incluindo sucessos como Whole Lotta Love, Kashmir e Stairway to Heaven.