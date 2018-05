Festival terá Beady Eye e Peter Bjorn and John

Além de Strokes, Vaccines e Toro Y Moi, o festival Planeta Terra deste ano terá Beady Eye, nova banda de Liam Gallagher, e o grupo de rock indie Peter Bjorn and John. O evento acontece em 5 de novembro no Playcenter, em São Paulo. Divulgação – Beady Eye acaba de lançar o disco ‘Different Gear, Still Speeding’

Sem Noel Gallagher, os ex-integrantes do Oasis trabalham na divulgação do recente Different Gear, Still Speeding. Os suecos do Peter Bjorn and John apresentam o show do disco Gimme Some, terceiro da banda, lançado este ano.

A venda de ingressos começa na quarta-feira, 8. Os preços vão variar de R$ 200, do primeiro lote, a R$ 300, terceiro lote. As entradas poderão ser adquiridas nos sites www.ticketsforfun.com.br e www.planetaterra.com.br, pelo telefone 4003-5588 e nos pontos de venda credenciados.

Segundo a organização do evento, no ano passado mais de 20 mil ingressos se esgotaram em dois meses de venda. O line-up do festival incluía quinze bandas, entre elas, Smashing Pumpkins, Pavement, Phoenix, Mika, Of Montreal, Girl Talk 3rd band, Empire of the Sun, Hot Chip e Passion Pit.