Festival Sónar é cancelado no Brasil

A versão brasileira do Festival Sónar está oficialmente cancelada. O evento, que aconteceria em São Paulo, nos dias 24 e 25 de maio, acaba de ser cancelado por, segundo um comunicado oficial dos produtores, “dificuldades e instabilidade no mercado de entretenimento no Brasil”. É curioso que a medida seja tomada justamente quando o País passa por um boom de shows internacionais, com eventos de grande porte como o Rock In Rio e o Lollapalooza à todo o vapor. A edições de Barcelona, na Espanha, e de Tóquio, no Japão, seguem confirmadas. Entre as atrações anunciadas para este ano, estava o duo Pet Shop Boys.