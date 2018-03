Marcelo Moreira

O melhor e mais sólido festival de música underground do Brasil, Roça in Roll, que ocorre anualmente em Varginha (MG), quase que totalmente dedicado ao rock pesado, acertou a participação da banda suíça de heavy metal Samael para tocar no dia 16 de junho.

Realizado ininterruptamente desde 1999, foi criado por pelo músico e produtor Bruno Maia, que até recentemente oiderada a ótima banda mineira de folk metal Tuatha de Danann e hoje tem o ppróprio projeto musical, o Braia. A edição de 2012, a 14ª, tem o apoio da Cangaço Produções, que está selecionando as bandas nacionais o evento deste ano.

Apesar da fama de underground, o Roça in Roll é um dos eventos musicais de rock pesado da América Latina. Já recebeu atrações internacionais do porte de Martin Walkyer, que foi durante anos líder do Sabbat e depois do Skyclad, excelente banda de folk metal inglesa.

“O Roça é um festival fantástico, que mosyra ser possível fazer rock pesado e de qualidade fora das capitais brasileiras. É um espaço maravilhoso para qualquer banda mopstrar o seu trabalho e até mesmo conseguir contratos”, disse Vítor Rodrigues, vocalista do Torture Squad, que se apresentou no festival em 2010.

O Samael é considerado como uns dos grupos mais expressivos da cena Black Metal mundial. A banda atualmente é formada por Vorph (vocal e guitarra), Xy (teclado e bateria programada), Mas (baixo) e Makro (guitarra) e possui nove álbuns, cinco EP’s e quatro singles no currículo. O álbum mais recente, Lux Mundi, foi lançado em 2011. No disco, o quarteto manteve o trabalho iniciado em 1996 com a união de black metal, dark e experimentações eletrônicas.

A participação do Samael no cast do Roça ‘n’ Roll marca a primeira vinda da banda ao Brasil. Em 2011, a atração internacional foi o britânico Cathedral e em 2008, Martin Walkyier, ex-vocalista do Skyclad.

O Roça ‘n’ Roll conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Varginha, Fundação Cultural do Município de Varginha, COMIC –Conselho Municipal de Incentivo à Cultura e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Outras informações em breve no site www.rocainroll.com.

Seletiva paulista

No próximo dia 16 de março, seis bandas do estado de São Paulo disputam uma vaga para o Roça ‘n’ Roll no Blackmore Rock Bar, na capital paulista. O evento inicia às 22h, com a participação especial do ótimo grupo Baranga.

As bandas Devon, Em Ruínas, Ivory Gates, Makinária Rock, Nervosa e Spreading Hate foram as selecionadas por envio de material, slecionados entre mais de 100 bandas paulistas. O Spreading Hate apontou que o Roça ‘n’ Roll é o maior festival da atualidade. “Mas acima de tudo, o principal motivo de querermos tocar no Roça é poder fazer parte da historia deste festival que ainda vai crescer muito mais com os anos”.

SERVIÇO

Rinha do Roça – Seletiva SP

Bandas: Devon, Em Ruínas, Ivory Gates, Makinária Rock, Nervosa e Spreading Hate

Atração especial: Baranga

Data: 16/03/2012, a partir das 22h

Local: Blackmore

Endereço: Alameda dos Maracatins, 1317 – Moema – São Paulo/SP

Informações: (11) 5041-9340

Ingressos: R$ 15 (mulher) e R$ 20 (homem).

Site: www.blackmore.com.br