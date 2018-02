Festival Popload anuncia Metronomy, Primal Scream e Warpaint

Estadão.com O Popload Gig anunciou nesta quinta-feira, 30, a participação de Metronomy, Primal Scream e Warpaint nas três próximas edições do festival independente de música, que acontecem ainda este ano. Veja também:

O querteto britânico Metronomy é o primeiro a se apresentar

A primeira banda a vir ao País será o grupo britânico Metronomy, que se apresenta em São Paulo no dia 31 de agosto. Depois, o Primal Scream toca no festival em 24 de setembro. O evento deve ser encerrado com a vinda da girl band californiana Warpaint, em 8 de outubro.

As três edições do Popload devem ter ainda atração nacionais, que não foram confirmadas. Os ingressos para o show do Metronomy, que acontece em agosto no Beco 203, na Rua Augusta, começam a ser vendidos a partir de 4 de julho no site www.divirto.com.br, a R$ 90 (inteira). As datas de vendas de entradas para os outros espetáculos devem ser informadas em breve. Em suas cinco edições anteriores, o festival teve apresentações de LCD Soundsystem, Friendly Fires e Mark Lanegan.