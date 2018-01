Festival 'Metal Open Air' é tema do COMBATE ROCK nº 25

Programa Combate Rock nº 25 destaca nesta edição aquele que pode se tornar o maior festival de heavy metal da América Latina, o Metal Open Air, que será realizado em abril em São Luís, capital do Maranhão. Serão 40 atrações, sendo 20 internacionais e 20 brasileiras, com destaque para os pesos pesados Anthrax, Megadeth, Exodus, U.D.O., Krisiun e Korzus, entre outros. Confira o blog do Combate Rock.

Ouça o programa clicando aqui.



Integrantes do Anthrax. (Divulgação)

Veja lista de músicas do programa:

Anthrax – Caught in a mosh

Exodus – Bounded by blood

Blind Guardian – the bard´s song

Otep – Confrontation

Venom – Black metal

Destruction – Mad butcher

Grave Digger – Yesterdays

Matanza – Clube dos canalhas

Hangar – Dreaming of black waves

André Matos – Looking back

Madame saatan – Respira

Kavla – Reach