Festival Metal Open Air divulga programação completa

O festival Metal Open Air que será realizado entre os dias 20 a 22 de abril no Parque Independência em São Luís, no Maranhão, divulgou a programação completa do evento com datas e horários. No total, o festival contará com 46 atrações. Megadeth, Dark Avenger, Exciter, Orphaned Land, Korzus, Anvil, Exodus e as bandas brasileiras Ratos de Porão e Matanza são alguns nomes confirmados para tocar.

Um nome famoso que vem alavancando o Metal Open Air é o ator e humorista Charlie Sheen, ex-integrante da série “Two And A Half Men”. Ele será o mestre de cerimônias da banda Rock ‘n’ Roll All Stars. O grupo é formado por grandes nomes do rock. Billy Duffy (The Cult), Joe Elliott (Def Leppard), Matt Sorum, Duff McKagan e Gilby Clarke (Guns N’ Roses), o baixista do Kiss, Gene Simmons, Glenn Hughes (Deep Purple), Ed Roland (Collective Soul), Sebastian Bach (ex-vocalista do Skid Row), Steve Stevens (Billy Idol) e Mike Inez (Alice in Chains).

Megadeth toca no 1º dia – Divulgação

Nesta semana, Sheen gravou um vídeo convidando os brasileiros para o festival. “Olá, Brasil. Sou Charlie Sheen e estou convidando vocês para o MOA Festival, junto com meus amigos do Rock n’ Roll All-Stars no dia 21 de abril. Vejo vocês lá!”, diz o ator norte-americano. Exodus e Blind Guardian são atrações do festival. Para comprar ingressos acesse o site do Metal Open Air.

Programação



20/4

Palco Ronnie James Dio

10h30 – Headhunter DC

12h00 – Hangar

14h15 – Almah

16h45 – Shaman

19h15 – Destruction

22h00 – Symphony X

Palco Cliff Burton

11h15 – Dark Avenger

13h00 – Exciter

15h30 – Orphaned Land

18h00 – Anvil

20h30 – Exodus

23h45 – Megadeth

Palco El Diablo

10h30 – Terra Prima

11h15 – Ânsia de Vômito

12h00 – Drowned

Após Megadeth: Fetish Dolls e Fúria Louca

21/4

Palco Ronnie James Dio

11h15 – Obskure

13h00 – Legion of the Damned

15h30 – Glenn H.

18h00 – Udo

20h30 – Blind Guardian

23h45 – Rock N Roll Allstars

Palco Cliff Burton

12h00 – Stress

14h15 – Korzus

16h45 – André Matos

19h15 – Grave Digger

22h00 – Anthrax

Palco El Diablo

11h15 – Expose Your Hate

12h00 – Ácido

Após Rock N Roll Allstars: Fetish Dolls e Carro Bomba

22/4

Palco Cliff Burton

10h30 – Attomica

12h00 – Matanza

14h15 – Torture Squad

16h45 – Ratos de Porão

19h15 – Fear Factory

22h00 – Saxon

Palco Ronnie James Dio

11h15 – Motorocker

13h00 – Otep

15h30 – Obituary

18h00 – Dio Disciples

20h30 – Annihilator

23h45 – Venom

Palco El Diablo

10h30 – Megaheartz

11h15– Uneartlhy

12h00 – Semblant

Após Venom: Fetish Dolls e Baranga