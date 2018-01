Festival Live ‘N’ Louder é confirmado para abril em SP e tem o Twisted Sister como 1ª atração anunciada

Flávio Leonel – Roque Reverso*

A produtora Top Link confirmou nesta quinta-feira, dia 31 de janeiro, a volta do festival de música pesada Live ‘N’ Louder para o dia 14 de abril em São Paulo. De acordo com os organizadores, o retorno do evento faz parte das comemorações de 25 anos da empresa. A primeira atração anunciada é nada menos que o Twisted Sister, clássica banda norte-americana de hard rock que passou pelo Brasil em 2009 e 2010.

Por enquanto, são apenas essas as informações da edição de 2013 do festival. Outras atrações, além de detalhes sobre preço e venda de ingressos, devem ser conhecidas em breve. O local do evento também tende a ser anunciado nos próximos dias.

Um detalhe importante é que o festival com a presença do Twisted Sister está sendo divulgado como a primeira parte, o que deixa a esperança para que exista um segundo evento do mesmo porte ainda em 2013.

Para quem se lembra, o Live ‘N’ Louder teve duas edições de sucesso na capital paulista.

A primeira, em 2005, no Estádio do Canindé, contou com o Scorpions como banda de encerramento, além de grupos com o Destruction e o Nightwish na escalação.

A segunda, em 2006, na Arena Anhembi, contou com o vocalista do Van Halen, Dave Lee Roth, em carreira solo, como atração principal, além de bandas como o Stratovarius e o Sepultura.

Quanto ao Twisted Sister, o grupo é um dos mais emblemático do hard rock dos anos 80 e garantia de uma bela diversão. Responsável por dois dos grandes hinos do estilo, é uma das bandas mais queridas entre os headbangers.

*Flávio Leonel é jornalista da Agência Estado e editor do ótimo blog Roque Reverso