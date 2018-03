Festival inglês com Queen, Faith No More e Kiss é cancelado

Luciano Borborema – Território Eldorado

A crise econômica na Europa faz mais uma vítima no meio musical. Após o cancelamento dos festivais Oxegen e The Big Chill, e o Glastonbury, suspenso no ano passado, a edição 2012 do festival inglês Sonisphere também foi cancelado.

No site oficial do festival os organizadores culpam a crise econômica na Europa pelo cancelamento. “A combinação de problemas de agenda, uma economia fraca e muito azar não nos permitiu organizar o festival este ano”, de acordo com comunicado. “Agradecemos o apoio e faremos tudo que pudermos para voltar em breve”, encerra o texto.

Marcado para ser realizado em julho deste ano, o festival Sonisphere contaria com shows das bandas Kiss, Faith No More e Queen. Além de Roger Taylor na bateria e Brain May nas guitarras, a banda contaria com cantor Adam Lambert nos vocais.

Banda norte-americana Kiss seria uma das atrações. (Divulgação)