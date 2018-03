Festival indie em São Paulo

Douglas Vieira – Divirta-se



ARIEL PINK | ‘Before Today’ é um dos melhores discos de 2010

A segunda edição do Fourfest, festival que ocorre quinta (15), na Clash, segue no caminho de trazer bandas com cheiro de novidade, mesmo quando não são. A ideia é investir em grupos que se destacaram recentemente. Caso dos excelentes Ariel Pink’s Haunted Graffiti – que lançou o primeiro disco em 2002, mas impressionou em 2010 com o álbum ‘Before Today’ – e The Pains of Being Pure at Heart, que tem em ‘Belong’, lançado no meio do ano, um grande álbum.

As duas atrações internacionais estiveram em evidência em festivais importantes, como o Coachella, na Califórnia, e valem a sua presença. Em comum, ambos misturam referências pop coletadas entre as décadas de 70 e 90, com destaque para o pós-punk. E, para abrir, uma banda brasileira que trilha um caminho parecido, a Some Community.

ONDE: Fourfest. Clash (500 lug.). R. Barra Funda, 969, 3661- 1500. QUANDO: 5ª (15), 21h. QUANTO: R$ 160.