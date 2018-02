Festival de jazz traz shows e workshops em São Paulo

Do Território Eldorado

As terças e quartas-feiras, até o dia 1º de maio, o Bourbon Street vai apresentar dois eventos de música instrumental: III Mostra de Jazz e o Jazz.Br. O III Mostra de Jazz será realizado no palco da casa e O Jazz.Br acontecerá na pista, formando uma roda de música com os músicos e o público.

Duofel, Hammond Grooves, Lindy Hop Party com Swiss College, Bocato, Reteté e Tuto Ferraz são alguns dos nomes confirmados para se apresentar nos eventos.

A série de shows terá ainda ensaios abertos e workshops gratuitos antes dos shows. Os interessados em participar terão de comparecer no dia do evento, a partir das 17h30.

O trio do Hammond Grooves vai se apresentar. (Divulgação)

Veja programação abaixo:



Dia 26/03

Ensaio aberto com Bocato: 17h30

Workshop com Bocato: 18h

Show 1: Bocato: 21h30

Show 2: Reteté: 23h

Dia 03/04

Show 1: Hammond Grooves: 21h30

Show 2: Itamar Collaço: 23h

Não haverá Ensaio aberto

Não haverá workshop

Dia 23/04

Ensaio aberto com Tuto Ferraz: 17h30

Workshop com Tuto Ferraz: 18h

Show 1: Tuto Ferraz: 21h30

Show 2: Bocato: 23h

Dia 24/04

Show: Lindy Hop Party com Swiss College: 22h30

Não haverá Ensaio aberto

Não haverá workshop

Dia 01/05

Show 1: Hammond Grooves: 21h30

Show 2: Pepe Cisneros: 23h

Não haverá Ensaio aberto

Não haverá workshop

SERVIÇO

III Mostra de Jazz + Jazz.Br

De 12 de março a 1º de maio

Bourbon Street- Rua dos Chanés, 127, Moema

Couvert Artístico: R$ 35

Estacionamento: R$ 20

Ar condicionado

Informações: (11) 5095 6100