Festival de blues gratuito com James Cotton em Ilha Comprida

Marcelo Moreira

Um festival internacional de blues gratuito em uma praia distante, com uma das maiores lendas norte-americanas do gênero. Parece inacreditável, mas um festival desses existe, apesar do lugar ser bem longe. O 8º Ilha Blues – Festival Internacional 2013, será realizado em julho em Ilha Comprida, no extremo sul do litoral paulista, quase na divisa com o Paraná. E a grande atração é James Cotton, gaitista venerado pelos puristas e um dos instrumentistas mais respeitados do estilo.

Cotton atualmente é uma lenda da gaita, ao lado de Charlie Musselwhite. Tem hoje uma estatura quase equivalente ao mestre Little Walter, nos anos 40 do século passado. Virá ao Brasil para divulgar seu mais novo álbum, “Cotton Mouth Man”, recém-lançado.

Outros três norte-americanos serão atrações no festival. Lurrie Bell é um guitarrista de Chicago famoso pelos fraseados precisos e pela mão direita pesada. É um dos grandes parceiros do gaitista brasileiro Big Chico. Michael Dotson é outro brilhante guitarrista de Chicago, mais tradicionalista e nem tão pesado. Completando a trinca de guitarristas de Chicago, Eddie Taylor Jr. representa uma geração mais jovem, fundindo com elegância o blues tradicional com timbres modernos, ao estilo Eric Gales.

Entre os brasileiros, só feras. Jefferson Gonçalves e Big Chico são dois dos melhores gaitistas do país. O primeiro transita com desenvoltura pelo jazz, pelo blues e pela música brasileira, enquanto Chico avança por outros ritmos negros, como o rhythm and blues e o soul.

Ari Borger e Adriano Grineberg, com seus respectivos conjuntos, são excelentes pianistas e tecladistas, tendo tocado com as principais estrelas da música nacional. Borger é mais purista no blues, abordando também de forma interessante o jazz. Grineberg já é mais influenciado pela música brasileira como um tudo, em especial pela MPB instrumental. Completam a programação a banda General Blues, Artur Menezes e Fulvio Oliveira, acompanhado pela The Wild Soul Blues.

As apresentações serão realizadas no Iate Park Hotel entre 25 e 28 de julho, com todas as apresentações gratuitas. De longe a edição de 2013 pode sere considerada a melhor até agora, graças à presença da lenda James Cotton. Quem quiser aproveitar o festival todo deve se apressar, pois todos os quartos do Iate Park estão reservados, e não há muito mais vagas para o período nos demais hotéis da cidade. Festival gratuito de blues, mesmo que numa praia distante, mas com James Cotton tocando? Só vendo para crer.