Prog metal de primeira em São Paulo: Queensryche e Fates Warning

Marcelo Moreira

Uma festa do metal progressivo está programada paraeste sábado, 14 de abril, em São Paulo. Queensryche e Fates Warning reeditarão no HSBC Brasil a turnê bem-sucedida que ambas as bandas realizaram entre 2003 e 2004 nos Estados Unidos, ao lado do Dream Theater. E finalmente o Fates Warning tocará no país após duas tentativas frustradas nso últimos anos.

Comemorando 30 anos de carreira, o grupo formado atualmente por Geoff Tate (vocal), Michael Wilton e Parker Lundgren (guitarras), Eddie Jackson (baixo) e Scott Rockenfield (bateria) fará uma apresentação diferenciada em São Paulo. Seu mais recente trabalho de estúdio, “Dedicated to Chaos”, foi lançado em 2011 e ainda está em divulgação, mas o show no Brasil é parte da ”30th Anniversary Tour”, que traz os grandes sucessos da banda. As músicas serão montadas tentando mesclar as duas pontas da turnê.

Já o Fates Warning é um dos pioneiros na incorporação do Metal ao Rock Progressivo, estilo que depois ficou mundialmente conhecido como Prog Metal. Referência direta do Dream Theater, o grupo teve duas fases distintas, primeiro com o vocalista John Arch, que ficou de 1982 a 1987 e lançou os álbuns “Night On Bröcken” (1984), “The Spectre Within” (1985) e “Awaken The Guardian” (1986).

Depois, na fase mais progressiva com o vocalista Ray Alder, o grupo lançou os clássicos “No Exit” (1988), “Perfect Symmetry” (1989), “Parallels” (1991) e “Inside Out” (1994). O último lançamento da banda foi “FWX” (2004), mas seus integrantes participaram de diversos outros projetos, como Arch-Matheos, Engine, OSI, Redemption e Gordian Knot.

O Fates Warning está atualmente trabalhando em um novo álbum, que será lançado ainda em 2012 e virá a São Paulo com a seguinte formação: com Ray Alder (vocal), Jim Matheos e Frank Aresti (guitarras), Joey Vera (baixo) e um baterista convidado surpresa, a ser anunciado.

Serviço – Queensryche – Fates Warning

São Paulo – HSBC Brasil

Data: 14 de Abril, sábado

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 – Chácara Santo Antonio, SP/SP

Classificação etária: 14 anos. Menores dessa idade somente acompanhados dos pais ou responsáveis.

Capacidade: 4500 pessoas

Abertura da casa: 20h

Fates Warning: 21:30h

Queensryche: 23h

Informações e compra de ingressos:

Setor VIP

Inteira – R$ 380,00/ Meia-entrada – R$ 190,00

Cadeira Alta

Inteira – R$ 220,00/ Meia-entrada – R$ 110,00

Camarote

Inteira – R$ 340,00/ Meia-entrada – R$ 170,00

Frisas

Inteira – R$ 280,00/ Meia-entrada – R$ 140,00

Pista 1º Lote

Inteira – R$ 160,00/ Meia–entrada – R$ 80,00

Pista 2º Lote

Inteira – R$ 200,00/ Meia-entrada – R$ 100,00

Pista 3º Lote

Inteira – R$ 220,00/ Meia-entrada – R$ 110,00

BILHETERIAS DO HSBC BRASIL – Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio.

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 12h às 22h e domingos e feriados, das 12h às 20h)

COMPRA POR TELEFONE – Ingresso Rápido – Tel.: 4003-1212

(Horário de atendimento: segunda a sábado, das 9h às 22h).

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

COMPRA PELA INTERNET

http://www.hsbcbrasil.com.br

http://www.ingressorapido.com.br

(Formas de Pagamento: cartões de crédito Visa, Mastercard, Credicard, Diners);

PONTOS DE VENDA CAPITAL, INTERIOR E OUTROS ESTADOS

Consultar

http://www.ingressorapido.com.br/PontosV…

Taxa de Compra através da Ingresso Rápido

Compra em ponto-de-venda: 15% do valor do ingresso

Entrega em domicílio Grande São Paulo: R$ 15,00

Entrega em domicílio São Paulo Capital: R$ 10,00

Retirada na bilheteria: R$ 5,00