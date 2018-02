Fernanda Takai grava álbum em parceria com Andy Summers

LUCIANO BORBOREMA – Território Eldorado

Será lançado neste mês, o novo e 3º trabalho solo da vocalista do Pato Fu, Fernanda Takai. O disco batizado de Fundamental foi realizado em parceria com o ex-guitarrista do Police, Andy Summers.

O trabalho com 11 faixas inéditas foi gravado em Los Angeles. Além do Brasil, a obra será lançada nos Estados Unidos, Japão e em alguns países da Europa. A primeira música tirada desse disco é Fundamental. O som foi escrito por Fernanda e John Ulhoa, o seu maridão e parceiro da banda mineira.

O projeto com Summers aconteceu após os dois se conhecerem por meio de Roberto Menescal, ao trabalharem no DVD United Kingdom of Ipanema. “Dois anos depois fiquei sabendo que Andy tinha composto várias canções pensando na minha voz. Ele é profundamente influenciado pela bossa nova e queria fazer um álbum que refletisse isso”, disse Takai.

Ouça ‘Fundamental’ clicando aqui:



Detalhe do single ‘Fundamental’. (Divulgação)